В Екатеринбурге приставы закрыли кафе "Центральное" на Овощебазе на 90 дней

Судебные приставы приостановили деятельность кафе "Центральное" на Овощебазе № 4 в Екатеринбурге. Было установлено, что заведение нарушает закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

В материалах дела сказано, что в кафе на ул. Завокзальная, 26/4а при 25 посадочных мест отсутствовал туалет для посетителей, не проводился ежедневный осмотр сотрудников, занятых приготовлением еды, а их форма хранилась там же, где и готовилась продукция для посетителей. Более того, заведение не было достаточно оснащено моечным оборудованием, моющими и дезинфицирующими средствами.

"Таким образом, индивидуальный предприниматель виновна в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ, кафе подлежит административному приостановлению деятельности на срок девяносто суток", - говорится в сообщении.

Судебные приставы приехали к кафе, опечатали внутреннее помещение, входные двери и окошки выдачи готовых блюд. Деятельность антисанитарного заведения приостановлена.