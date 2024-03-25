Опознаны тела 68 погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС России разместило на своем сайте обновленный список опознанных жертв теракта в "Крокус Сити Холл". В нем 68 человек: 30 мужчин и 38 женщин.

Список приводится по состоянию на 22.00 24 марта (по данным Минздрава России). Отмечается, что он будет дополняться.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек. Число пострадавших выросло до 182.