Мизулина: Подросткам из Екатеринбурга предлагают повторить трагедию в "Крокус"

После трагедии в "Крокус Сити Холл" подросткам по всей России стали приходить сообщения в мессенджерах с предложением повторить теракт, но уже на территориях других городов. Среди получателей были и жители Екатеринбурга, рассказала в своих соцсетях глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Подростки из разных регионов продолжают присылать сообщения с предложениями совершить теракт, которые им шлют провокаторы. Тула, Екатеринбург, Казань, Пушкино, Смоленская область. Информацию об угрозах школам и другим учреждениям направили в правоохранительные органы", - написала Мизулина.

По ее словам, провокация идет со стороны Украины. На некоторых скринах переписок, которые выставила Мизулина, неизвестные предлагают деньги, на других - угрожают в случае отказа. Глава Лиги просит игнорировать сообщения и сразу же блокировать провокаторов.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.