"Росатом" собрался создать универсальную "тележку" для электромобилей

"Росатом" представит универсальную "тележку" для электромобилей. Первый опытный образец новой платформы должен появиться уже через два-три года.

"Мы всерьез сейчас строим производство электродвигателей для автомобилей, включая систему управления. И вот эту платформу, где есть зарядное устройство, двигатель и система управления, мы хотим унифицировать до продукта, потребляемого практически всеми "автомобилистами", - сказал РБК глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Ранее выяснилось, что японские Nissan Motor и Honda Motor оценят целесообразность стратегического партнерства в сфере электромобилей.

Осенью 2023 г. в "Русгидро" оказались недовольны качеством российских электромобилей Evolute. Они используются в принадлежащем энергокомпании сервисе каршеринга Green Crab. Об этом на круглом столе по перспективам электротранспорта в Совете Федерации сообщил генеральный директор "Русгидро" Дмитрий Беляев. По его словам, "детские болезни" отечественных электрокаров приводят к тому, что 20% парка и более могут в моменте находиться в простое. Данная техника находится в лизинге, платежи за нее приходится вносить и во время простоя. Беляев также отметил, что проблемы возникают и с зарядными станциями для электрокаров.

Тогда же выяснилось, что в России наблюдается резкий рост продаж электромобилей. Показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. С начала текущего года россияне купили около 4,5 тыс. электрокаров..