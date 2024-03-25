На Урале найдено тело мужчины, пропавшего в начале февраля

На Среднем Урале найден мужчина, пропавший в начале февраля. Он погиб.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт" Свердловской области, разыскивался 54-летний Фарид Гарипов из Первоуральска. 4 февраля этого года он уехал на автомобиле Lada Granta цвета мокрого асфальта. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

В минувшие выходные тело пропавшего мужчины удалось обнаружить.

"Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким", - сообщили в поисковом отряде.

При каких обстоятельствах было обнаружено тело уральца, поисковики не уточняют.