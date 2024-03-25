В апреле изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

С 1 апреля текущего года в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД.

Как сообщила руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании "Шаги" Анна Канноева, количество допустимых штрафных баллов во время сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7. Станет проще выполнять упражнение "разворот в ограниченном пространстве" - это можно будет делать в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом. С апреля на экзамене сможет присутствовать представитель автошколы. Канноева считает, что это придает ученикам уверенности.

Произойдут и ужесточения. Так, срок между попытками сдать экзамены увеличится. Если ученик использовал три попытки, последующие возможны только через шесть месяцев, но не позднее девяти месяцев.

Юрист считает, что за это время будущий водитель может потерять навыки, и ему понадобятся дополнительные средства на их поддержание с инструктором. Еще одно нововведение - запрет на один год допуска к сдаче экзаменов тем, кто подвергся административному наказанию за вождение в пьяном виде или не выполнившим требования о прохождении медосмотра, сообщает "Прайм".