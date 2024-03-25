25 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Фото: МЧС России

17-летний работник "Крокуса" Никита помог вывести из здания сотни людей

17-летний Никита Иванов, работающий в гардеробе "Крокус Сити Холла" в момент совершения теракта, помог вывести из концертного зала сотни людей.

По словам подростка, он работал там с сентября 2023 года, совмещая подработку с учебой. Как указал школьник, пока он вешал куртку, началась стрельба. Сотрудник гардероба подумал, что какой-то ребенок взорвал хлопушку. По служебным рациям было передано руководство бежать в сторону служебного выхода. Подростки-гардеробщики стали координировать людей.

"Я старался успокаивать себя. Рядом со мной шла женщина, она была в истерике, плакала, просила меня держать ее за руку и проводить дальше, потому что она вообще не понимала, что происходит", — сообщил Никита.

Еще одну девушку они встретили на лестнице, успокоили и вывели на улицу.

Также в день теракта подрабатывал гардеробщиком Ислам Халилов. Когда в здании раздались выстрелы, он встал на пути потока людей и направлял их к выходу. Когда он увидел, что группа людей в панике направилась в тупик, он повел посетителей за собой.

Все они смогли выбраться из здания без пострадавших. Подростка наградят медалью мусульман России "За заслуги", сообщают "Известия".

Теги: теракт, террористы


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