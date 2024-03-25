В России призвали создать нацпроект для участников спецоперации

В России может появиться новый национальный проект для поддержки участников специальной военной операции.

Он будет носить название "Забота государства — защитникам Родины". Инициатива принадлежит экспертам РАН. Как ожидается, выделение отдельной программы покажет приоритетность помощи ветеранам и обеспечит долгосрочные социальные гарантии.

По словам глав профильных комитетов Госдумы, меры поддержки военнослужащих нужно. Как считают эксперты, в настоящее время действует множество разных льгот — их стоит объединить в одном нацпроекте. Предлагаются и новые меры — индексировать пенсии работающих ветеранов и давать налоговые льготы работодателям за их трудоустройство, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что участников СВО могут освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам.