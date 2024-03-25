СМИ: двое обвиняемых в теракте в "Крокусе" получали инструкции в Турции

Двое террористов, которые напали на "Крокус Сити Холл" получили инструкции, когда ездили в Турцию.

Остальных участников теракта нашли и завербовали уже на территории России, сообщают "Известия" со ссылкой на информированный источник. По его словам, для участия в теракте подбирались люди, которые ранее не были замечены в приверженности радикальному исламу — чтобы спецслужбам России было сложнее предотвратить атаку на стадии ее подготовки.

Исполнители теракта в "Крокусе" познакомились около 3–4 недель назад и до этого не оставляли в публичном пространстве, соцсетях, каких-либо свидетельств своих связей с радикальными исламистскими группировками.

Гонорар в 500 тыс. руб., о котором один из террористов заявил на допросе, это деньги, обещанные не каждому члену группы, а всем вместе. Кроме того, организаторы преступления одновременно могли готовить теракт в одной из стран Средней Азии, но он был предотвращен, сообщают "Известия".

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек.