Госдума может декриминализировать работу врачей

Группа сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму проект закона, который предлагает характеризовать действия врачей по лечению пациента как "медицинскую помощь".

В настоящее время они носят название "медицинская услуга". Как считают парламентарии, изменение терминов позволит вывести действия врачей из-под закона о защите прав потребителей и частично декриминализировать их работу, так как нынешняя трактовка позволяет привлекать медиков по статье УК России о некачественном выполнении услуг.

Как считают эксперты, помимо прочего законопроект повысит престиж работы врачей, хотя и останется комплекс проблем, которые нужно будет еще решить, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин призвал правительство в короткие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы для повышения выплат медикам. Глава государства объявил, что с 1 апреля регионы должны повысить окладную часть заработной платы всех медработников до 50%, сохранив при этом дополнительные выплаты.