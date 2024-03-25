СМИ: в российских ТЦ может появиться вооруженная охрана

На входах в торговых центрах Москвы может появиться вооруженная охрана.

Такую инициативу рассматривают московские и федеральные власти. На это понадобятся существенные ресурсы. Так, в столице работают около 500 торговых центров, и в каждом из них — по пять-шесть входов.

Как сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров, речь идет о сотрудниках "Росгвардии", полиции, вневедомственной охраны, а также ЧОПах с лицензиями на использование оружия. Помимо этого, собственники ТЦ должны будут проверить паспорта объектов на предмет соответствия всем нормам антитеррористической безопасности.

По его словам, в торговых центрах уже упала посещаемость, трафик резко снизился на выходных. Как считают в союзе, быстрого восстановления этого показателя ждать не стоит.

Окончательные решения о мерах по усилению безопасности в торговых объектах могут объявить уже в начале этой недели, сообщают "Известия".

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек.