25 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Фото: Накануне.RU

В "Крокус Сити Холле" предупредили о фейковых сборах средств на помощь пострадавшим

Мошенники под видом сотрудников "Крокус Сити Холле" устроили фейковый сбор средств на помощь пострадавшим.

Как сообщается в Telegram-канале концертного зала, сотрудники компании не связываются с пострадавшими и не проводят сбор средств. Там призывают не совершать никаких операций, не заполнять документы, не переводить деньги.

В компании рекомендовали пользователям не подписываться на сторонние фейковые сообщества и следить за информацией только на официальных ресурсах.

Ранее подозреваемый в нападении на "Крокус Сити Холл" Далерджон Мирзоев признал вину в полном объеме.

Теги: теракт


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