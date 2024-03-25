Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мирзоев признал вину

Подозреваемый в нападении на "Крокус Сити Холл" Далерджон Мирзоев признал вину в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда, он в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в российских граждан, которые присутствовали в концертном зале. После этого обвиняемые подожгли здание.

Данная информация изложена в постановлении Басманного суда Москвы об аресте Мирзоева, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Басманный суд Москвы арестовал Мирзоева.