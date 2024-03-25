25 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Фото: Накануне.RU

В Москве Басманный суд арестовал фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Мирзоева

Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта, который проходит по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджона Мирзоева.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мирзоеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", - огласила решение судья Елена Ленская.

32-летний Мирзоев - уроженец Таджикистана. У него четверо несовершеннолетних детей. Об этом фигурант заявил суду через переводчика. Также выяснилось, что у Мирзоева была временная трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла, сообщает РИА "Новости".

Напомним, один из террористов накануне нападения посетил мероприятие в "Крокусе".

Теги: суд, теракт


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Развитие сюжета:

Ранее 25.03.2024 00:20 Мск Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Мирзоев признал вину

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Ранее 24.03.2024 14:28 Мск СМИ: один из террористов накануне нападения посетил мероприятие в "Крокусе"

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