Пострадавшие во время теракта в "Крокусе" начали получать первые выплаты

С сегодняшнего дня в Москве и Московской области начали выплачивать единовременную материальную помощь пострадавшим в теракте людям из всех регионов. Об этом Накануне.RU сообщили в столичном департаменте соцзащиты населения.

Тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают социальные координаторы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, в первую очередь, выплаты получат пострадавшие, которые сейчас лежат в больницах.

"Что касается денежного возмещения — в первую очередь отрабатываем начало выплат пострадавшим, которые лежат в стационаре", - прокомментировал он.

В регионе продолжает работу оперативный штаб. Задача - составить полные списки тех, кого ищут родственники.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек. Опознаны 62. Продолжается опознание тел, для этого будет задействована генетическая экспертиза.

24 марта в России - общенациональный день траура. Люди во всех регионах приносят к стихийным мемориалам цветы, игрушки, свечи.