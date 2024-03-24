Число пострадавших в "Крокусе" выросло до 182

Министерство здравоохранения Московской области обновило список госпитализированных в медучреждения Москвы и Подмосковья пострадавших в теракте, который произошел 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл". Всего в нем 182 фамилии.

Так, на стационарном лечении находится 121 человек, еще 61 - на амбулаторном, сообщает ТАСС.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек.