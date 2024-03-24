24 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Фото: МЧС России

Все пострадавшие на территории "Крокус Сити Холл" объекты будут восстановлены

Все пострадавшие на территории "Крокус Сити Холл" объекты будут восстановлены, для оценки ситуации нужно время, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Grocus Group Араза Агаларова.

По его словам, необходимо время, чтобы оценить масштаб ущерба и возможности реконструкции. Есть части здания, которые устояли в страшном пожаре. Команда экспертов должна проанализировать разные сценарии.

"В любом случае мы восстановим все пострадавшие инфраструктурные объекты на территории "Крокус Сити" и сохраним тысячи рабочих мест для сотрудников компании", - сказал Агаларов.

Он отметил, что компания Crocus Group построила сотни объектов, в том числе огромные и технологически сложные - университеты, стадионы, выставочные павильоны и прочее.

"Цель террористов – разрушение. Наша миссия – созидание. Помня о жертвах теракта, мы продолжим работу. Справимся с последствиям этой страшной трагедии и будем дальше создавать объекты, которые служат на благо людей и нашей страны", - добавил Агаларов.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек.

Теги: Крокус сити холл, теракт, Крокус, Араз Агаларов


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