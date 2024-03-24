Путин почтил память погибших в результате теракта в "Крокус сити холле"

Президент России Владимир Путин почтил память погибших в результате теракта в "Крокус сити холле", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства поставил свечку за упокой в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево.

Сегодняшний день в России - день национального траура. По всей стране проходят акции "Свеча памяти". Люди собираются возле памятных и стихийных мемориалов, чтобы почтить память погибших от ужасной трагедии, случившейся в "Крокус сити холл", несут свечи, игрушки, цветы.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек. Опознаны 62 человека.