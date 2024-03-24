Минздрав: из стационаров выписаны 32 человека, пострадавших в "Крокус Сити Холле"

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили о выписке 32 пострадавших в Крокус Сити Холле, передает корреспондент Накануне.RU.

Стационарное лечение в медицинских организациях Московской области, Москвы, федеральных центрах проходят 110 человек. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов - в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии легкой тяжести, готовятся к выписке под наблюдение врачей.

В целом, медики отмечают положительную динамику состояния пострадавших.



38 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.



Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, медицинские организации укомплектованы всем необходимым. Организована помощь психологов.