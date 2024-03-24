Владелец "Крокуса" заявил, что система пожаротушения сработала штатно

Система пожаротушения в "Крокус сити холле" во время теракта сработала штатно, заявил владелец "Крокус групп" Араз Агаларов. Его слова приводит РБК.

По словам Агаларова, системы несколько часов поддерживали зал в таком состоянии, чтобы не было обрушения и у людей была возможность выйти.

"Сработало абсолютно все. Спринклерная система, роботы рукава и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании. Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме", - заявил он.

По его словам, концертного "зала нет, вообще, там сгорело абсолютно все".

"Если вы зайдете в этот зал, вы даже не поверите, что из него кто-то мог выйти живым. <...> Но в связи с тем, что были все противопожарные системы, спринклерная система, роботы пожаротушения в исправном состоянии, они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти. Потому что, вы понимаете, 6 тыс. человек, они за две-три минуты выйти из зала не могут. Тем более террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей".

Как позднее заявила компания, она рассчитывает восстановить концертный зал. Эксперты оценивали ущерб до 12 млрд руб.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 133 человека. Их число может кратно возрасти: разборы завалов продолжаются. Некоторые люди после ЧП числятся пропавшими без вести.