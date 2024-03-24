СМИ: один из террористов накануне нападения посетил мероприятие в "Крокусе"

Один из террористов накануне нападения посетил мероприятие в "Крокусе", сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на свой источник.

Он ходил на один из спектаклей - какой именно не уточняется, чтобы посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода. Канал сообщает, что террористы несколько раз бывали в "Крокусе" и раньше. Теракт они тщательно планировали.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 133 человека. Их число может кратно возрасти: разборы завалов продолжаются. Некоторые люди после ЧП числятся пропавшими без вести.