Пропавшая во время теракта помощница группы "Пикник" найдена мертвой

Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер, которая пропала во время теракта в "Крокус сити холле", погибла. Об этом сообщили музыканты на странице своей группы в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память", - говорится в сообщении.

Тело Екатерины Кушнер опознал муж.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 133 человека. Их число может кратно возрасти: разборы завалов продолжаются. Некоторые люди после ЧП числятся пропавшими без вести.