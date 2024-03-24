Shaman выпустил песню "Реквием 22.03.24" в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, выпустил песню "Реквием 22.03.24" в память о жертвах теракта в "Крокусе", передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги, полученные от монетизации песни, исполнитель намерен направить на помощь пострадавшим.

"Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском "Крокус Сити Холле", я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера", - прокомментировал артист.

За два часа песня набрала свыше 311 тыс. просмотров.

Ранее Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе".

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 133 человека. Их число может кратно возрасти: разборы завалов продолжаются. Некоторые люди после ЧП числятся пропавшими без вести.