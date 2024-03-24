Аэропорт "Кольцово" предоставляет бесплатный бизнес-зал родным и близким пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Аэропорт Кольцово выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле". В связи с трагедией аэропорт предоставляет бесплатное обслуживание в бизнес-залах родственникам и близким жертв этих трагических событий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

Бесплатное обслуживание предоставляется на рейсах любых авиакомпаний в Москву.

Предварительное бронирование обслуживания не требуется, пассажирам достаточно обратиться на стойку информации в аэропорту.

Бесплатное обслуживание также предоставляется во всех аэропортах под управлением УК "Аэропорты Регионов" в городах Самара, Нижний Новгород, Саратов, Оренбург, Новый Уренгой, Тобольск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 133 человека. Их число может кратно возрасти: разборы завалов продолжаются. Некоторые люди после ЧП числятся пропавшими без вести.