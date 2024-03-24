В результате атаки на Севастополь повреждения получили 16 автобусов, троллейбус, такси и пять катеров

В Севастополе в результате ночной массированной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент Накануне.RU.

Повреждения получили пять катеров - у них выбиты стекла. Один сейчас работает на основной линии "Графская пристань - Северная сторона". К замене стекол приступят в течение дня. Выходить на линию катера будут по мере восстановления.

Также повреждены 16 автобусов, из них три пассажирских, 13 - школьных. У одного автобуса пробит бампер и радиатор. У остальных также выбиты стекла. Кроме того, повреждения получили троллейбус и машина социального такси.

"Благодаря тому, что недавно нам поступили новые автобусы, у нас есть резерв пассажирского транспорта, поэтому повреждения на перевозки не повлияли, для пассажиров никаких изменений нет. Поврежденный транспорт будут восстанавливать специалисты", - сообщил Развожаев.

Сегодня ночью город подвергся атаке, которая, по словам губернатора, стала самой массированной за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома по ул. Ялтинская погиб 65-летний местный житель. Четыре человека пострадали от осколков: у 18-летнего юноши поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени.

В настоящий момент ведется подсчет ущерба. После - начнется устранение повреждений. Управляющие компании с оперативными службами проводят подомовой обход.