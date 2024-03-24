24 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Фото: t.me/ENews112

Эксперты: в "Крокусе" не работала система пожаротушения

При отделке здания концертного зала "Крокус сити холл" могли использоваться горючие, дешевые материалы: стекловата, пластмассы, оплетка кабелей и т.д. Само здание якобы не соответствовало современным стандартам.

Это следует из поста, опубликованного в telegram-канале депутата Госдумы, экономиста Михаила Делягина. В публикации, со ссылкой на неназванного немецкого эксперта-строителя, сообщается, что современные здания такого типа как "Крокус", построенные в текущем веке в Европе, "не могут так сгореть, как концертный зал Агаларовых: физика не позволит".

В частности, сообщается, что свет в зале и в помещениях рядом с ним не отключился и не включилось аварийное освещение. Это означает, что система аварийного пожаротушения якобы была обезвожена или вовсе не встроена.

"Если бы она сработала так, как это принято в Европе, то за две минуты на каждый квадратный метр горящей площади было бы выброшено из специальных труб в потолке по 150-170 литров воды. Такой удар способен пригасить или потушить любой пожар. Но разумеется, при работающем освещении вброс воды привел бы к короткому замыканию и гибели многих людей в помещении. Однако переход на аварийное освещение не было запрограммирован, значит, не работала и система пожаротушения", - говорится в публикации.

Также сообщается, что в здании, построенном по современным стандартам, существует система принудительной вентиляции - это такие окна или люки, которые отстреливаются автоматически, если детектор определяет повышенный уровень угарного газа внутри. В крыше открываются отверстия - и опасный для жизни газ уходит в небо. Работает эта система без электричества, на сжатом воздухе.

Теракт в "Крокусе"(2024)|Фото: скриншот видео МЧС

Кроме того, в публикации говорится, что в Европе используют не горящие стекловату, пластмассу. Отмечается, что стоимость таких материалов в два, три раза дороже китайского аналога, однако они не горят при пожаре.

Как сообщало ТАСС, ранее Генеральная прокуратура России опровергла информацию об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию выставочного центра "Крокус экспо". Здание "Крокус сити холла" было введено в эксплуатацию должным образом в 2009 году и полностью соответствовало требованиям проекта на момент сдачи.

Сам владелец комплекса информацию о том, что системы пожаротушения не сработали - опровергает. В интервью РБК он сообщил, что система пожаротушения в "Крокус сити холле" во время теракта сработала штатно. Системы несколько часов поддерживали зал в таком состоянии, чтобы не было обрушения и у людей была возможность выйти.

Теракт в "Крокусе"(2024)|Фото: скриншот видео МЧС

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 133 человека. Их число может кратно возрасти: разборы завалов продолжаются. Некоторые люди после ЧП числятся пропавшими без вести.

Теги: Крокус сити холл, материалы, вентиляция, пожар, теракт


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Развитие сюжета:

Ранее 24.03.2024 14:41 Мск Владелец "Крокуса" заявил, что система пожаротушения сработала штатно

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