24 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Фото: astrobl.ru

Число пострадавших во время теракта в "Крокусе" достигло 154

Число пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле" выросло до 154. Минздрав Подмосковья опубликовал обновленные списки пострадавших, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве также сообщили, что люди продолжают сдавать кровь для раненных. Только сегодня за первые два часа работы центров крови Подмосковья в отделения пришли более 450 доноров.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В Минздраве РФ сообщили также об оказании психологической и психотерапевтической поддержке пострадавшим в Крокусе и их родственникам.

В настоящее время бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского работает в медицинских организациях, где продолжают лечение пострадавшие в "Крокус сити холле". Специалисты также работают с родственниками и близкими погибших.

Специалисты отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России совместно с бригадами Медицины катастроф после получения известия о теракте в концертном зале Крокус сити холл незамедлительно прибыли к месту происшествия для оказания психологической помощи пострадавшим.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибшими в настоящий момент числятся 133 человека. Их число может кратно возрасти: разборы завалов продолжаются. Некоторые люди после ЧП числятся пропавшими без вести.

Теги: Крокус сити холл, теракт, пострадавшие


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