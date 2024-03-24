Во время массированной атаки на Севастополь один человек погиб, четверо пострадали

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале рассказал о последствиях ночной атаки на город. По его словам, она была самой массированной за последнее время, передает корреспондент Накануне.RU.

Атака была отражена военными. Однако из-за попадания осколка ракеты в торец дома по ул. Ялтинская погиб 65-летний местный житель. Четыре человека пострадали от осколков: у 18-летнего юноши поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени.

Также сообщается, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. От ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали.

В настоящий момент ведется подсчет ущерба. После - начнется устранение повреждений. Управляющие компании с оперативными службами проводят подомовой обход.

Развожаев призвал севастопольце не подходить к частям сбитых ракет. О них следует сообщать по номеру 112. Также губернатор напомнил, что за публикацию видео работы ПВО грозит уголовная ответственность. Тех, кто это сделал, вычисляют органы. Также не следует снимать на видео повреждения объектов и выкладывать их в городских пабликах.