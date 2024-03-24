В Москве у Басманного суда усилили охрану

У здания Басманного суда, где сегодня должны будут избрать меру пресечения подозреваемым в совершении теракта в концертном здании "Крокус сити холла", усилена охрана, сообщает telegram-канал 112.

На месте усиленные наряды полиции и Росгвардии.

Накануне задержанных доставили в Следственный комитет России на допрос. Сообщается, что группа следователей Центрального Аппарата Следственного комитета уже выехала в Басманный суд.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.