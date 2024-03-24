В Югре трое человек, включая ребенка, погибли в ДТП с рейсовым автобусом

В страшном ДТП в Сургутском районе погибли три человека, в том числе ребенок восьми - девяти лет. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Трагедия произошла сегодня утром, около 6.20 на 92 километре автодороги "Сургут - Когалым".

По предварительным данным, водитель "Нивы Шевроле" 1971 года рождения уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Когалыма в Сургут. Водитель, а также пассажиры - женщина 1993 года рождения и ребенок погибли на месте.

В департаменте здравоохранения региона сообщили, что на месте происшествия работали пять бригад "скорой помощи". Две из Федоровского, две из Сургута, а также бригада трассового пункта Центра медицины катастроф, и борт вертолета санитарной авиации Центра медицины катастроф, шесть единиц техники (пять автомобилей скорой медицинской помощи один вертолет) и 18 человек личного состава.

В автобусе пострадали 13 человек. Трое пострадавших получили легкие травмы. Медики осмотрели их на месте, после чего они самостоятельно добрались на попутках до Когалыма. Один пострадавший получил тяжелую травму, двое - средней степени тяжести. Их эвакуировали санитарным бортом.

Семь пострадавших средней степени тяжести эвакуированы бригадами скорой медицинской помощи.



Все пострадавшие доставлены в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.