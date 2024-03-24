РЖД бесплатно перевезут в Москву и обратно родных пострадавших и погибших при теракте в "Крокусе"

Компания РЖД в соцсетях сообщила, что бесплатно перевезет родственников пострадавших и погибших при теракте в Крокусе в Москву и из Москвы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в Крокусе в Москву и из Москвы. Для оформления проезда просим обращаться по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.