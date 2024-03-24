Число пострадавших в "Крокусе" выросло до 152

Число пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" увеличилось до 152. Обновленные данные привели в ГУ МЧС России по Московской области.

"В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей)", - говорится в сообщении.

Ранее минздрав сообщал о 147 пострадавших. Спасатели МЧС продолжают разбор завалов на месте ЧП. Сегодняшний день, 24 марта, в России объявлен Днем общенационального траура.





Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.