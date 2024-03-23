24 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Фото: скриншот видео Telegram-канала Mash / t.me/breakingmash

Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил одного из террористов в "Крокусе"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл".

"В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество, - сообщается в телеграм-канале СК. - Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его".

Сам мужчина рассказал телеканалу "Россия 24", что в момент нападения они с женой находились в бельэтаже.

"Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать", — сказал он, отметив, что у него была "секунда на размышление".

Когда террорист оказался рядом и стал перезаряжать оружие, парень оттолкнул жену, обежал боевика, схватил за автомат, потянул вниз и начал бить того по голове. В этот момент на помощь прибежал еще один мужчина и тоже стал бить террориста. "И мы его вырубили", — добавил он.

По словам очевидцев, действия мужчины позволили нескольким десяткам человек уйти через запасной выход.

Теги: крокус, теракт, террорист, бастрыкин


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