24 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Фото: МЧС России

СК сообщил о 133 погибших при теракте в "Крокусе"

140 человек пострадали в результате теракта в "Крокус сити холле". Список опубликован на сайте Минздрава Московской области.

Согласно официальным данным, 31 человек получает помощь амбулаторно, трое выписаны.

По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Предварительно, установлены личности 50 погибших, которых достали из-под завалов.

По данным МЧС, к вечеру субботы открытое горение в "Крокусе" ликвидировано.

Спасателям понадобится еще несколько суток, чтобы полностью разобрать завалы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Основную часть поисковых работ планируют завершить в воскресенье.

По данным "Центроспас", разбор завалов проводят полностью вручную, тяжелая техника работать не может.

Теги: теракт, крокус, погибшие


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