"Союз МС-25" с россиянином, белоруской и американкой отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" и тремя членами экипажа успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщил Роскосмос.

На борту находятся представительница Белоруссии Марина Василевская, а также космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавтка США Трейси Дайсон, участвующая в программе перекрестных полетов Роскосмоса и NASA. Василевская станет первой женщиной в истории независимой Белоруссии, побывавшей в космосе.

Стыковка "Союза МС-25" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС намечается 25 марта в 18:10 мск.

Напомним, 21 марта старт пилотируемого корабля "Союз МС-25" с космодрома Байконур был отменен за пять минут до планируемого запуска. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что отмена вызвана просадкой напряжения химического источника тока.