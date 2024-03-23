МВД: Задержанные по делу о теракте в "Крокусе" не имеют российского гражданства

МДВ России сообщило, что ни у одного задержанного по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" нет российского гражданства.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, информация в Telegram-каналах о наличии российского гражданства у задержанных не соответствует действительности. Все они являются иностранными гражданами.

Миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с ФСБ тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории РФ, устанавливают адреса фактического проживания, заявили в ведомстве.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Они планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне, добавили в ведомстве. В спецслужбе подчеркнули, что теракт в "Крокус сити холле" был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике.

Сегодня утром глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе". Ведется дальнейшая работа по выявлению возможных пособников террористов.