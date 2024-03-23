24 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Фото: видеообращение Владимира Путина, скриншот

Путин: Мы установим и покараем каждого, кто стоит за терактом в "Крокусе"

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам после теракта в "Крокус сити холле". Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура.

Путин назвал произошедшее "кровавым и варварским" терактом. Он пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим и выразил глубокие соболезнования тем, кто потерял близких.

"Все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться в сторону Украины, где для них, по предварительным данным, было создано окно для перехода границы", - сказал президент. По его словам, всего задержаны 11 человек.

"Мы столкнулись с подготовленным с массовым убийством мирных людей, - подчеркнул Путин. - Это показательная казнь".

Он заявил, что преступники хладнокровно шли расстреливать россиян, как когда-то нацисты.

"Все исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание. Мы установим и покараем каждого", - пообещал глава государства.

"Террористов ждет возмездие и забвение, будущего у них нет", - отметил президент.

По словам Путина, Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания и выходила сильнее, так будет и сейчас.

Теги: путин, теракт, крокус


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