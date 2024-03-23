Путин: Все исполнители теракта в "Крокусе" задержаны

Все те, кто стрелял и убивал людей в "Крокусе", — найдены и задержаны, сообщил президент РФ.

После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы, об этом заявил Владимир Путин в первом обращении к населению после теракта в "Крокусе".

"Мы установим и покараем каждого, кто стоял за этим преступлением", — сказал Путин.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

Источник 112 сообщает, что погибших при теракте – уже 150 человек, и эта цифра неокончательная. В свою очередь, Baza пишет, что количество погибших увеличилось до 143 человек и продолжает расти. Это больше, чем при теракте на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. По официальным данным, тогда погибли 130 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы и ищут людей. Работы продолжатся еще минимум несколько суток. Больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел. А то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения.