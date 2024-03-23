Источник в спецслужбе: США не конкретизировали предупреждение о теракте

В российских спецслужбах подтвердили, что США информировали Россию о готовящемся теракте, однако эта информация была общей, без конкретизации. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По его словам, информация носила общий характер и не содержала какой-либо конкретизации.

Накануне в Белом доме заявили, что США получили сведения о готовящемся теракте в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной, опираясь на практику об "обязательном предупреждении" в подобных ситуациях.

8 марта посольство США в РФ сообщило, что в ближайшие 48 часов в Москве неназванные экстремисты планируют атаки. Граждан США просили избегать больших скоплений людей.