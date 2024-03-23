Воробьев: Число жертв после теракта в "Крокусе" будет расти значительно

Количество жертв после теракта в "Крокус сити холле" будет расти значительно, заявил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он объяснил это тем, что сейчас начались работы по разбору завалов в "Крокусе".

Источник 112 сообщает, что погибших при теракте – уже 150 человек, и эта цифра неокончательная. В свою очередь, Baza пишет, что количество погибших увеличилось до 143 человек и продолжает расти. Это больше, чем при теракте на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. По официальным данным, тогда погибли 130 человек.

Ранее Воробьев сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы и ищут людей. Работы продолжатся еще минимум несколько суток. Больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел. А то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения.