23 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Фото: МЧС России

Воробьев: Число жертв после теракта в "Крокусе" будет расти значительно

Количество жертв после теракта в "Крокус сити холле" будет расти значительно, заявил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он объяснил это тем, что сейчас начались работы по разбору завалов в "Крокусе".

разбор завалов в Крокусе(2024)|Фото: МЧС России

разбор завалов в Крокусе(2024)|Фото: МСЧ России

Источник 112 сообщает, что погибших при теракте – уже 150 человек, и эта цифра неокончательная. В свою очередь, Baza пишет, что количество погибших увеличилось до 143 человек и продолжает расти. Это больше, чем при теракте на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. По официальным данным, тогда погибли 130 человек.

Ранее Воробьев сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы и ищут людей. Работы продолжатся еще минимум несколько суток. Больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел. А то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения.

Теги: воробьев, теракт, крокус


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