23 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханцы массово сдают кровь, несут цветы, зажигают свечи в знак скорби

Жители активно сдают кровь в двух пунктах сбора в Астрахани. К памятнику Семье на Лебедином озере астраханцы несут цветы и зажигают свечи в знак памяти о невинных жертвах бесчеловечного террористического акта в Красногорске.

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в регионе усилены меры безопасности. Также в Астрахани 23 и 24 марта, с 10:00 до 14:00, работают два пункта сбора крови. Первый находится на территории ГБУЗ АО «Областной центр крови» (ул. Кубанская, 1б). Второй – в Отделении переливания крови ГБУЗ АО «АМОКБ» (ул. Татищева, 2).

(2024)|Фото: astrobl.ru

Субботним утром, еще до открытия пунктов, сюда начали приходить желающие оказать помощь. Среди них люди разных возрастов, участники волонтёрских сообществ, студенты.

«Сегодняшняя ночь для большинства из нас была бессонная. Я получил много сообщений, звонков от активистов общественных молодёжных организаций. В первые минуты после открытия пунктов сбора уже около ста человек пришли, чтобы сдать кровь», – отметил руководитель по делам молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Заведующая отделением переливания крови Ирина Борисова сообщила, что в АМОКБ на текущий момент всех необходимых расходных материалов для осуществления кровозабора достаточно.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Чтобы выразить свою поддержку и разделить боль утраты, астраханцы с утра приносят цветы и зажигают свечи у памятника Семьи на Лебедином озере.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Нахожусь в контакте с руководителями силовых ведомств. Мониторим все сигналы. Ситуация в области стабильная. Все массовые мероприятия в Астраханской области временно отменяются. Усилим меры безопасности в местах скопления людей, в том числе на транспорте и стратегических объектах. Прошу всех астраханцев отнестись с пониманием», – сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, астраханцы сдают кровь, меры безопасности


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