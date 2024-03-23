Астраханцы массово сдают кровь, несут цветы, зажигают свечи в знак скорби

Жители активно сдают кровь в двух пунктах сбора в Астрахани. К памятнику Семье на Лебедином озере астраханцы несут цветы и зажигают свечи в знак памяти о невинных жертвах бесчеловечного террористического акта в Красногорске.

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в регионе усилены меры безопасности. Также в Астрахани 23 и 24 марта, с 10:00 до 14:00, работают два пункта сбора крови. Первый находится на территории ГБУЗ АО «Областной центр крови» (ул. Кубанская, 1б). Второй – в Отделении переливания крови ГБУЗ АО «АМОКБ» (ул. Татищева, 2).





Субботним утром, еще до открытия пунктов, сюда начали приходить желающие оказать помощь. Среди них люди разных возрастов, участники волонтёрских сообществ, студенты.

«Сегодняшняя ночь для большинства из нас была бессонная. Я получил много сообщений, звонков от активистов общественных молодёжных организаций. В первые минуты после открытия пунктов сбора уже около ста человек пришли, чтобы сдать кровь», – отметил руководитель по делам молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин.

Заведующая отделением переливания крови Ирина Борисова сообщила, что в АМОКБ на текущий момент всех необходимых расходных материалов для осуществления кровозабора достаточно.

Чтобы выразить свою поддержку и разделить боль утраты, астраханцы с утра приносят цветы и зажигают свечи у памятника Семьи на Лебедином озере.

«Нахожусь в контакте с руководителями силовых ведомств. Мониторим все сигналы. Ситуация в области стабильная. Все массовые мероприятия в Астраханской области временно отменяются. Усилим меры безопасности в местах скопления людей, в том числе на транспорте и стратегических объектах. Прошу всех астраханцев отнестись с пониманием», – сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.