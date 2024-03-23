Маскировочные сети, детские рисунки, письма - сельчане Астраханской области помогают бойцам СВО

Вместе с гумпомощью жители села Самосделка (Астраханская область) передали военнослужащим детские рисунки, поделки и письма. Часть гуманитарной помощи волонтеры направили в 503-й полк, где служат и астраханцы, сообщает «Маяк дельты».

Организаторами волонтерской группы «Мобилизация» являются супруги Наталья и Михаил Зайсуновы. Второй год подряд самосдельцы собирают и отправляют бойцам СВО посылки на фронт.

«В последнюю отправку, приуроченную ко Дню защитника Отечества, мы собрали теплые вещи, носки, термобелье, масксети, блиндажные свечи, продукты, медикаменты, средства реабилитации и более 400 кукол-талисманов, которые сшила жительница села Анна Егорова», - рассказал Михаил Зайсунов.

С начала года самосдельские вязальщицы изготовили 123 пары вязаных носков, 180 блиндажных свечей, сплели 18 масксетей. Всего отправлено 227 маскировочных полотен.

Кроме того, сельчане налаживают производство влагостойких стелек для обуви. Они кроят их из вторичного сырья - картонных коробок из-под молока и сока.