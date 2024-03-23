Mash: Террористам обещали по полмиллиона рублей за исполнение теракта в "Крокусе"

Один из подозреваемых в расстреле людей в "Крокус Сити Холл" признался, что ему обещали полмиллиона рублей за исполнение теракта. Кадры допроса террориста публикует телеграм-канал Mash.

Подозреваемый говорит, что за нападение ему обещали 500 тысяч рублей кураторы из "телеграма". По информации Mash, 250 тысяч нападавшие получили в виде аванса. Также им прислали оружие и дали наводку на цель и время. После теракта они должны были скрыться на территории Украины.

Ранее ФСБ РФ сообщила, что четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Они планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне, добавили в ведомстве. В спецслужбе подчеркнули, что теракт в "Крокус сити холле" был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике.

Как сообщалось, глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе". Ведется дальнейшая работа по выявлению возможных пособников террористов.