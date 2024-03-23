Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 115

Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл" выросло до 115 человек, сообщил Следственный комитет РФ

"На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, под завалами найдены еще 20 тел. "Спасатели работают на месте трагедии в Крокусе круглосуточно — продолжают разбирать завалы и ищут людей. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники", - написал он в телеграм-канале. Работы продолжатся еще минимум несколько суток.

Больше всего пострадал концертный зал — он полностью выгорел, заявил Воробьев. Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено".

Как сообщалось, глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе". Как заявили в Кремле, ведется дальнейшая работа по выявлению возможных пособников террористов.