В Югре отменили все развлекательные мероприятия после теракта в "Крокусе"

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила отменить все развлекательные мероприятия в регионе в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ХМАО.

"Губернатор Югры Наталья Комарова провела оперативное заседание антитеррористической комиссии региона с участием всех правоохранительных органов, членов правительства автономного округа, глав муниципальных образований", - заявили в пресс-службе.

Губернатор поручила всем службам и ведомствам усилить меры антитеррористической защищенности всех социальных и культурных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, предприятий ТЭК, многоквартирных домов.

Правоохранительным органам поручено провести проверки антитеррористической защищенности и готовности личного состава. Система здравоохранения и экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.

Также отменены мероприятия на территории общеобразовательных учреждений. Все студенты вузов и сузов 23-24 марта переведены на дистанционный формат обучения.

Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" и другие спортивные соревнования, входящие в единый календарный план, проводятся по соревновательной программе без участия болельщиков.

Кроме того, отменена церемония открытия международного фестиваля кинодебютов "Дух огня", которая должна была состояться в субботу, и мероприятия культурной программы кинофестиваля. Конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля, образовательная и деловая программы проводятся с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников.

В Ханты-Мансийске участники и гости фестиваля "Дух огня" приняли участие в возложении цветов в память погибшим в "Крокус Сити Холле".

"Мы видим людей, которые слетелись к нам на фестиваль. Никто не отменил полет, зато все пришли сегодня сюда к памятнику. Мы скорбим. Мы все вместе против зла. И, мне кажется, в эти моменты искусство еще важнее становится", - сообщила Мария Зверева, вице-президент фестиваля "Дух огня".