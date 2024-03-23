23 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России
Фото: пресс-служба губернатора Югры

В Югре отменили все развлекательные мероприятия после теракта в "Крокусе"

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила отменить все развлекательные мероприятия в регионе в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ХМАО.

"Губернатор Югры Наталья Комарова провела оперативное заседание антитеррористической комиссии региона с участием всех правоохранительных органов, членов правительства автономного округа, глав муниципальных образований", - заявили в пресс-службе.

Губернатор поручила всем службам и ведомствам усилить меры антитеррористической защищенности всех социальных и культурных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, предприятий ТЭК, многоквартирных домов.

Правоохранительным органам поручено провести проверки антитеррористической защищенности и готовности личного состава. Система здравоохранения и экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.

Также отменены мероприятия на территории общеобразовательных учреждений. Все студенты вузов и сузов 23-24 марта переведены на дистанционный формат обучения.

Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" и другие спортивные соревнования, входящие в единый календарный план, проводятся по соревновательной программе без участия болельщиков.

Кроме того, отменена церемония открытия международного фестиваля кинодебютов "Дух огня", которая должна была состояться в субботу, и мероприятия культурной программы кинофестиваля. Конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля, образовательная и деловая программы проводятся с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников.

В Ханты-Мансийске участники и гости фестиваля "Дух огня" приняли участие в возложении цветов в память погибшим в "Крокус Сити Холле".

"Мы видим людей, которые слетелись к нам на фестиваль. Никто не отменил полет, зато все пришли сегодня сюда к памятнику. Мы скорбим. Мы все вместе против зла. И, мне кажется, в эти моменты искусство еще важнее становится", - сообщила Мария Зверева, вице-президент фестиваля "Дух огня".

(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Югры

(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Югры

(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Югры

(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Югры

Теги: югра, крокус, теракт, развлекательные мероприятия


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Развитие сюжета:

Ранее 23.03.2024 14:03 Мск Воробьев: Число жертв после теракта в "Крокусе" будет расти значительно
Ранее 23.03.2024 13:21 Мск Mash: Террористам обещали по полмиллиона рублей за исполнение теракта в "Крокусе"
Ранее 23.03.2024 13:09 Мск Число погибших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 115

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