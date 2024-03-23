Минздрав: Состояние 16 пострадавших в "Крокусе" крайне тяжелое

Состояние 16 пострадавших при теракте в "Крокусе" крайне тяжелое. Среди них — один ребенок. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

44 человека, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

Всего в стационарах сейчас 107 человек, в том числе – четверо детей. По предварительным оценкам, 32 пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно. Восемь ранее госпитализированных выписаны.

На данный момент установлены имена 41 погибшего в результате теракта. Обновленный список публикует подмосковный минздрав. Всего погибло 93 человека, сообщил СК. Однако в ведомстве отметили, что число погибших еще возрастет.