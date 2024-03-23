Подозреваемые в теракте в "Крокусе" планировали перейти российско-украинскую границу

Спецслужбы и правоохранительные органы задержали в Брянской области четверых подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в "Крокусе", сообщил Следственный комитет РФ.

В ведомстве отметили, что подозреваемые были задержаны недалеко от границы с Украиной. Следователи приступили к работе с ними.

ФСБ сообщила, что четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Они планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне, добавили в ведомстве. В спецслужбе подчеркнули, что теракт в "Крокус сити холле" был тщательно спланирован. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике.

По предварительным данным, один из задержанных - 19 летний уроженец Душанбе Мухаммадсобир Файзов, пишет Baza. При задержании он получил травму левого глаза и был доставлен в больницу. По данным телеграм-канала, Файзову была сделана операция, после чего его забрали из больницы сотрудники спецслужб.

Как сообщалось, глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе". Об этом заявили в Кремле. Ведется дальнейшая работа по выявлению возможных пособников террористов.