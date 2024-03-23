23 Марта 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Происшествия Центральный ФО В России
Фото: скриншот видео СКР

СК: Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло до 93

Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 93, сообщил Следственный комитет РФ.

Как отметили в ведомстве, число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Также в СК сообщили, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Оно обнаружено и изъято следователями.

Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

Минздрав Подмосковья опубликовал первый список погибших в теракте - в нем 37 человек. Это те, кого на данный момент удалось опознать.

Как сообщалось, глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе". Об этом заявили в Кремле. Ведется дальнейшая работа по выявлению возможных пособников террористов.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области.

Теги: теракт, крокус, погибшие


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