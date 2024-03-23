Опубликовано фото оружия, найденного в машине предполагаемых террористов из "Крокуса"

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале опубликовал фото оружия, найденного в машине предполагаемых террористов из "Крокус Сити Холла".

По предварительной информации, "Рено", на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревник Хацунь Карачевского района Брянской области.

По данным депутата, машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу.

"В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства", - написал Хинштейн.

В салоне "Рено" найдены пистолет "ПМ", магазин к автомату "АКМ" и паспорта граждан Таджикистана, добавил он.

Как сообщалось, глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе", сообщили в Кремле. Ведется дальнейшая работа по выявлению возможных пособников террористов.