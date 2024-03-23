Глава ФСБ: Задержаны террористы, участвовавшие в атаке на "Крокус"

Глава ФСБАлександр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе", сообщили в Кремле.

Ведется дальнейшая работа по выявлению возможных пособников террористов.

Напомним, 22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Сообщалось, что двое подозреваемых задержаны, еще нескольким удалось скрыться.